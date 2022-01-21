Лукашенко рассказал, кто стоял за мятежом в Казахстане

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, кто стоял за мятежом в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут", - рассказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Глава государства также отметил разницу в подходах к событиям в Казахстане и Беларуси: "Нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Вы уже видели отношение к тем событиям, хоть там несколько сотен погибло людей, и к нашим. Мы никому не отдали свои "голубые фишки", свои предприятия. Если бы они были в руках американцев, европейцев, нас бы не мочили так, как было в августе 2020 года. А мы это держим в своих руках - власть, деньги, хоть небольшие, собственность - в руках белорусов. Это им (на Западе. - Прим. БЕЛТА) не нравится".

"Месяц назад мне в открытую об этом сказали: надо их сюда втянуть. Я говорю: я никому ничего отдавать не буду. Потому что это не мое", - добавил глава государства.

Говоря об оценках событий в Казахстане и Беларуси, Александр Лукашенко подытожил: "Что там, что здесь - большая разница. У них - "это - другое". И ситуация совершенно другая. У нас этого нет и никогда не будет".

Президент в очередной раз напомнил свой тезис, что у людей всегда высок запрос на справедливость. "И если люди видят, прожив десятки лет в новой реальности после распада Советского Союза, что этой справедливости нет вообще… Все становится хуже и хуже. Одни богатеют, другие нищают", - отметил он.

Глава государства привел пример с пандемией, за время которой богатые в мире стали еще богаче. "Это значит, большинство людей обнищало. Это первопричина всего. А потом ко всему мародеры, бандиты, хулиганье разное добавятся. И спецслужбы это все и профинансируют, и покажут, куда идти", - сказал Александр Лукашенко.-0-