Лукашенко об уроках событий в Казахстане: не дай бог, чтобы у нас это произошло

21 января, Лунинецкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ответил на вопрос журналистов о том, какие уроки можно извлечь из событий в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок - не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы… Хватит всем. Не дай бог это произойдет у нас. Это главный урок", - сказал глава государства.

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