Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Накауне в Лондоне состоялось заседание министров иностранных дел G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. - Прим. БЕЛТА). По итогам встречи они приняли коммюнике, в котором в том числе упоминается и Беларусь. Главы МИД Группы семи, в частности, призвали власти страны провести "новые свободные и справедливые выборы под международным наблюдением".

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, как в США шла избирательная кампания: люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны. Эти факты были показаны на весь мир. "Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" - задал риторический вопрос Президент.

Страны ЕС упрекают белорусские власти в чрезмерном применении силы во время протестов. В то же время, обратил внимание Александр Лукашенко, в США в прямом эфире были показаны кадры убийства одной из протестующих. "Зачем застрелили женщину? А сколько погибло?" - спросил глава государства. Он также напомнил о прошлогоднем задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда: полицейский наступил ему на горло, передавил позвонки и задушил. "Мы это все видели", - добавил Президент.

"И я не хочу сказать, что полицейские в Америке неправильно действовали, защищая парламент - святыню американской демократии. Так почему мы тогда неправильно действовали, защищая свою страну? И они нам предлагают досрочные выборы. Повторяю: я - за. Вместе с американцами: они накосячили больше. И мы же до сих пор от Европейского союза ждем заключения по действиям в Америке. Почему же европейцы - такие демократы - молчат? Потому что у самих рыльце в пушку: "У нас - другое", - заметил Александр Лукашенко.

Причем подобным образом - "У нас - другое, у нас же демократия" - как-то высказался сам Президент Франции Эммануэль Макрон, сравнивая действия правоохранителей в его стране при подавлении протестов с событиями в Беларуси. "Представляете, на таком уровне", - добавил белорусский лидер.

"Поэтому выборы мы проведем. Они в Америке никогда не пойдут на перевыборы. А мы пойдем - в любой день, как только они объявят о досрочных выборах. Чтобы было честно, - подчеркнул Президент. - Я без труда не могу представить, чтобы мы по почте голосовали. Нас бы исполосовали, мы бы даже не успели проголосовать. О нас не просто ноги вытерли бы, нас бы просто порезали и порвали. А у них это можно. Это не двойные стандарты, это война - на удушение, на то, чтобы удавить, убить и чтобы мы никогда не подняли голову. Потому что мы им не подчинились, не покорились. Не потому что мы такие герои, а потому что это противоречит нашим интересам: мы не хотим больше ходить под чьей-то плеткой. Я и провожу эту политику. Я это обещал и буду делать".-0-