Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины с прививками от COVID-19

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренности с Президентом России Владимиром Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины, которые хотели бы сделать прививки от COVID-19. Об этом он заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства сказал, что на прошедшей встрече с Президентом России обсуждался и вопрос помощи гражданам западных государств. "Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться, - отметил Александр Лукашенко. - Люди просят: помогите! Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения".

По словам Президента, в настоящее время в Беларуси в плановом порядке, спокойно проводится вакцинация.

"Главное для нас сейчас - защитить стариков и людей, которые склонны в первую очередь к заболеванию коронавирусом. Мы их подталкиваем к этому, но не настаиваем. Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", - заявил белорусский лидер.

Он констатировал, что в период пандемии пострадали не только экономические связи, но и социально-гуманитарные: "Их тоже нужно восстанавливать. Прежде всего это касается человеческих контактов, сфер культуры, науки, образования, спорта, туризма". "Я никогда не думал, что так вот этот процесс - сам процесс, не только болезнь - перевернет весь мир. Но, сплотившись, мы показали, что мы можем (успешно преодолевать вызовы. - Прим. БЕЛТА), - заявил Президент. - Вот Россия и показала, что она действительно лидер".

Александр Лукашенко высказал слова благодарности руководству России за помощь Беларуси и остальным странам с вакциной: "Вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. Дай бог, чтобы наши вакцины работали против всех этих штаммов. Моя вам благодарность особая: вы не просто нам продали вакцину или помогли - вы отдали свои технологии, мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц".

Президент также проинформировал участников встречи, что Беларусь в лабораторных условиях уже получила свою собственную вакцину. "Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать. Потому что у нас нет проблем с вакцинацией населения благодаря России и выпуску по их технологии вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется. И мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году. Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина. Как поступила Россия, точно так и мы поступим", - заявил белорусский лидер.-0-