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Президент
25 апреля 2020, 20:13

Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев

Фото из архива
Фото из архива

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Соответствующий вопрос глава государства обсудил по телефону с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Кадры разговора обнародованы Telegram-каналом "Пул первого", сообщает БЕЛТА.

"Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы. - Прим. БЕЛТА), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию. Это нам нужнее. Все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом", - сказал по телефону глава государства.

Закончив разговор, он пояснил сопровождавшим его, что хочет в каждый район Минска в поликлинику поставить еще подобное оборудование. "И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает", - сказал Президент.-0-

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здоровье медицина поликлиники
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