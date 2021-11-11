Лукашенко рассказал о попытках переброски оружия и боеприпасов беженцам на границу

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров рассказал о попытках переброски оружия и боеприпасов беженцам на границу, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды - это вояки. И когда они (польская сторона. - Прим. БЕЛТА) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", - заявил глава государства.

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