Стратегия и тактика. Лукашенко поставил задачи перед аграрным сектором

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета министров поставил перед аграрным сектором стратегические и тактические задачи на ближайшую перспективу, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства отметил ситуацию в плане завершения осенних полевых работ. По объективным причинам еще остаются небольшие объемы кукурузы и сахарной свеклы. В общей сложности по всем культурам в стране в этом году собрано порядка 9 млн т зерна. "Это неплохой урожай по этому году. Достаточно для того, чтобы обеспечить население хлебом, хлебобулочными изделиями, а также кормами поголовье скота, которое у нас есть и которое мы планируем иметь в будущем году", - заявил Президент.

Цены на сахар, как и в целом на продовольствие, очень приличные, заметил Александр Лукашенко, и это позволит поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. "Мы получим около четырех миллионов тонн сахарной свеклы. Обеспечим полностью внутренний рынок сахаром, это примерно 350 тысяч тонн. И примерно столько же пойдет на экспорт", - сказал глава государства.

После прозвучавших ранее поручений Президента значительно активизирована и зяблевая вспашка. "Сегодня будет под 80% поднято зяби. Это хороший процент, никогда такого не было, но ни в коем случае нельзя останавливаться", - подчеркнул он.

Кстати, на вопросы качественной вспашки Александр Лукашенко обратил особое внимание. В конечном итоге - это финансы. Меньше будет затрат и работы весной, когда сроки для оптимального проведения работ очень сжаты. "Только отдельные хозяйства заботятся о культуре вспашки. Я почему об этом говорю: это прямая экономика. Если ты плохо вспахал, то тебе вместо одной культивации надо делать три следом. А это в три раза большие затраты", - пояснил глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание на подкормку озимых культур и поручил за зимний период максимально подготовиться к раннему севу, отремонтировать и подготовить технику к полевым работам в новом сезоне. Последний вопрос Президент назвал тактическим: "За зиму надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезем энергонасыщенную технику: комбайны и трактора. МТЗ, "Гомсельмаш" их помогут отремонтировать, восстановить, а где-то и обслужить. Я просил министра промышленности и вице-премьера, чтобы затраты на восстановление и ремонт этой техники были минимальными. У крестьян лишних денег нет. Промышленность в этом году, молодцы, работает неплохо, и прибыль неплохая. Будет подключено третье предприятие - "Амкодор".

Стратегическая задача, в том числе на перспективу, - мелиорация. "Немедленно надо приступать фронтом просто. Это наиважнейшая в сельском хозяйстве работа. Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель - это святая обязанность государства, - подчеркнул белорусский лидер. - Надо определить за зиму все источники финансирования. Это не чистая мелиорация, а восстановление того, что не делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, и природа начала отвоевывать эти земли".

Глава государства поручил подготовить к работам имеющуюся мелиоративную технику, а при необходимости произвести дополнительное оборудование. Тем более опыт в стране такой есть: "Амкодор" ранее выпустил линейку техники для мелиорации. К этой работе подключат и другие предприятия.

Александр Лукашенко

"Надо начинать заниматься этой работой по-государственному, - подытожил Александр Лукашенко. - Теряем тысячи гектаров плодородных земель по стране. Надо за зиму каждому губернатору определить планы: в каком районе, где и что".

Президент также считает необходимым проработать вопрос о возобновлении в районах работы передвижных механизированных колонн для решения мелиоративных задач. "Их надо создать в тех районах, где они нужны", - поставил задачу глава государства.

Также, по его мнению, в районах необходимо восстановить так называемые "сельхозтехники" - предприятия, занимающиеся эксплуатацией, снабжением запасными частями и ремонтом сельскохозяйственной техники. "В будущем году каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения "сельхозтехник", вот этих райагросервисов. Они нужны для сельского хозяйства", - убежден белорусский лидер.-0-