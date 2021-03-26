26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с Дмитрием Мезенцевым, который завершает свою дипломатическую миссию посла России в Беларуси в связи с недавним назначением на пост Государственного секретаря Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера мы как раз на злобу дня разговаривали о нашей ситуации в Беларуси. Вчера - традиционный день воли. Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот день воли. К оппозиции! - акцентировал внимание глава государства. - Радикальной, не радикальной… Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает…"

По словам Александра Лукашенко, все это мониторится, в том числе информация в интернете. "Мы знаем, чем они там занимаются. Один посыл: мало людей (людей почти не было), белорусы такие-сякие и прочее".

"Я анализирую эту ситуацию и думаю: среди наших протестунов заблудших и прочих немало. Но не все же идиоты. Они же видят, что те сели, беглые, в Литве, и Польше, и Украине на эти денежные потоки. Правда, 53 миллиона никто так и не дал, как обещали там. Что-то дают, но там не хватает им (оппозиции за границей. - Прим. БЕЛТА). И они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку", - констатировал белорусский лидер.

"Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать. Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков до 19 ноября 2020 года возглавлял главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. - Прим. БЕЛТА), обнаружили мерзавца! - рассказал Президент. - Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности".

"Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…" - отметил глава государства.

"И на власти свалили бы", - сделал ремарку присутствовавший на встрече министр иностранных дел Владимир Макей.

"А на кого?.. Они же предупреждать начали. Заявляет: это я хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой урны, - отметил Александр Лукашенко. - Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже".

Глава государства также обратил внимание, что часто по линии ФСБ России проходит информация о задержании в России людей, которые готовили теракты на различных объектах. "Молодцы фээсбэшники в России в этом плане, - сказал Президент. - Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну а после этих диких заявлений Президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…"

"Спокойнее не будет", - подхватил мысль Дмитрий Мезенцев.

"Нет, никогда не будет. Наоборот, нам надо в этом плане ухо держать востро", - уверен белорусский лидер.

Дмитрий Мезенцев же в свою очередь отметил, что в этих условиях важно сплочение России и Беларуси на фундаменте Союзного государства, расширение интеграционных программ, программ поставок в регионы России продукции, которая производится в Беларуси.-0-