Лукашенко встретился с Мезенцевым

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Дмитрием Мезенцевым, который завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла России в Беларуси в связи с недавним назначением Государственным секретарем Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи глава государства коснулся темы эпидемиологической ситуации в мире, производства в Беларуси вакцины от COVID-19 по российской технологии, а также работы ученых по получению отечественного препарата. Эти вопросы Александр Лукашенко обсуждал с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем непосредственно перед встречей с Дмитрием Мезенцевым.

Учитывая, что накануне состоялась встреча Президента Беларуси с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, был поднят и вопрос взаимодействия с регионами России. Александр Лукашенко в том числе видит потенциал для развития сотрудничества с Китаем в трехстороннем формате - через Приморье и не только.

"Я думаю, нам придется открыть новое направление сотрудничества с Китаем - через Дальний Восток, - заявил белорусский лидер. - У Олега Кожемяко там колоссальные связи с китайцами. Они привозят, продают, на всю Россию идет товар, а Дальний Восток туда свободно продает многие товары. Почему бы нам, Владимир Владимирович (Макей, министр иностранных дел. - Прим. БЕЛТА), не воспользоваться этим каналом? И на Восточный Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион поставлять свою продукцию. Это для нас очень интересно".

"Предложения, которые подготовлены правительством Приморского края для строительного комплекса Беларуси, производителей промышленной продукции, продукции агросектора, - они очень масштабны, - высказал мнение во время встречи Дмитрий Мезенцев. - С учетом уникального положения Дальнего Востока, системы отношений с Китайской Народной Республикой, другими странами АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. - Прим. БЕЛТА) это может для Беларуси, для производителей реального сектора экономики дать совершенно новое качество, новую прибыль, очевидные выгоды".

Александр Лукашенко отметил, что планирует побывать в Приморском крае в этом году и более предметно обсудить тематику сотрудничества. "Возможно, мне удастся вырваться туда в августе и очень серьезно поговорить", - сказал он.

Глава государства также обратил внимание на необходимость более активного развития отношений с другими российскими регионами. "С другими регионами у нас отличные отношения, и нам надо больше внимания уделять в рамках Союзного государства этим проектам, именно с регионами (Россия огромная), и стараться решить там конкретные вопросы", - заметил Президент.-0-

Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко