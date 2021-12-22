Лукашенко рассказал о возможном ответе на запрет поставок через Клайпедский порт

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на представлении председателя Гомельского облисполкома рассказал о возможном ответе на запрет поставок через Клайпедский порт, передает корреспондент БЕЛТА.

"И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу - будет в три раза дороже".

По его мнению, здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту".-0-