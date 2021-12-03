Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад выдвинул Беларуси ультиматум: чтобы страна стала как Украина. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь оказалась в центре глобального противостояния, которое сейчас развернулось между Западом и Россией. В этой борьбе стороны не действуют изолированно - есть каналы, по которым они могут вести переговоры. "Вы не думайте, что вот мы воюем, воюем и нет никаких контактов, мы не видим, они нам не говорят ничего, мы не отвечаем. У нас есть каналы, по которым мы разговариваем", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что коллективный Запад уже перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам. "От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", - заявил белорусский лидер.

Он высказал твердое убеждение, что ни среди участников совещания, где собралось все руководство страны, ни среди простых граждан, желающих нормальной жизни для себя и своих детей, не найдет того, кто пожелает, чтобы Беларусь стала второй Украиной.

"Они хотели в прошлом году проще это решить - срезать этот балкон до Смоленска, - прокомментировал Президент несостоявшуюся попытку коллективного Запада дестабилизировать Беларусь в 2020 году. - Их чаяния после распада Советского Союза (Владимир Павлович (Андрейченко - председатель Палаты представителей. - Прим. БЕЛТА) это хорошо помнит, мы были в парламенте депутатами), их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Создали бы этот санитарный кордон. Но это была бы уже не какая-то санитарная зона, а был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось".-0-