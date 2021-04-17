17 апреля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему приехал на субботник именно в Александрию на свою малую родину, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это мое любимое занятие - украшать землю и территорию", - сказал глава государства, который на субботнике высаживает деревья.

Он напомнил, какими тяжелыми были для страны 90-е годы прошлого века, и в Год народного единства был еще один повод поработать на субботнике именно на малой родине. "Единство в середине 90-х начиналось отсюда. Я первый Президент, на этой земле родился. Тогда удалось как-то объединиться. Объединилась страна и люди вокруг человека, который родился на этой земле", - отметил Александр Лукашенко.

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Фото Максима Гучека