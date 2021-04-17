Лукашенко в день субботника высаживает деревья на своей малой родине в Александрии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимает участие в республиканском субботнике, который в этом году проводится 17 апреля, сообщает БЕЛТА.

Глава государства трудится на своей малой родине - в агрогородке Александрия Шкловского района. Бригада на субботнике во главе с Александром Лукашенко занимается благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и полюбившийся гостям из разных стран фестиваль "Александрия собирает друзей".

Выбор этого места на берегу Днепра особенно символичен в Год народного единства, ведь оно всегда было местом дружбы и сотрудничества между представителями разных национальностей и культур.

Здесь, на торговом пути "из варяг в греки", проходили ярмарки и народные гуляния, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Продолжением этой славной истории стало проведение фестиваля - у моста, который связывает не только два близких сердцу Александра Лукашенко населенных пункта - Александрию и Копысь, но также Могилевскую и Витебскую области.

Теперь этот живописный уголок Беларуси украсят высаженные дубы, рябины и кустарники. В будущем они станут ярким напоминанием не только о доброй традиции проводить субботники, но также о трудолюбии и миролюбивой политике белорусского народа, символом заботы об экологии и красоте родного края.

По прибытии к месту проведения субботника Александр Лукашенко прошел инструктаж по технике безопасности и расписался в соответствующем журнале.

Он вспомнил, как в этом месте, где сейчас стоит современный мост, в годы его детства была переправа через Днепр. На противоположной стороне реки - поселок городского типа Копысь. Именно на его примере в свое время по поручению главы государства началась модернизация подобных населенных пунктов по всей стране. Без излишеств, по-хозяйски. "Именно исходя из тех денег, которые сегодня есть. Отсюда начиналась модернизация сельского хозяйства и городских поселков", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что стоит задача в подобных населенных пунктах за минимальную стоимость выделять участки для желающих построить себе дом. "Так должно быть везде. Но посмотрим, так ли это", - заметил глава государства.

Президент неизменно принимает активное участие в республиканских субботниках и всегда подчеркивает важность сохранения традиции проведения подобных мероприятий. Как правило, глава государства работает на знаковых строительных объектах, благоустройстве территорий и высадке деревьев.

Например, за последние годы субботники с участием Президента прошли на строительстве нового здания Государственного музея истории Великой Отечественной войны, культурно-развлекательного спортивного комплекса "Чижовка-Арена", аквапарка "Лебяжий", новых роддома и детской поликлиники в Минске, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Во время одного из республиканских субботников Александр Лукашенко также принимал участие в реконструкции стадиона "Динамо" в Минске.

В числе объектов, где за последнее десятилетие на субботниках трудилась бригада во главе с Президентом, и площадь Государственного флага Республики Беларусь.

Александр Лукашенко также занимался высадкой деревьев на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" и Национального парка "Припятский", благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине возле агрогородка Александрия.-0-

Фото Максима Гучека