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17 апреля 2021, 08:29

Республиканский субботник проходит в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе правительства, 50% заработанных в этот день денежных средств планируется направить Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения.

Оставшиеся 50% заработанных на субботнике денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-

Минздрав дал рекомендации о проведении субботника в условиях СOVID-19

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