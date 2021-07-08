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Президент
08 июля 2021, 10:44

Лукашенко расставил задачи силовым ведомствам страны

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава обозначил задачи силовых ведомств страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы молодое, грамотное и энергичное пополнение, способное внести свой вклад в укрепление военной организации государства. Выпускникам Вооруженных Сил предстоит повышать выучку и слаженность органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы", - сказал глава государства.

Президент отметил, что серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для офицеров уже в ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Это будет очередной значимый шаг в подготовке Вооруженных Сил и совершенствовании действующей системы обеспечения военной безопасности государства, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Главная задача сотрудников органов внутренних дел - обеспечение общественного порядка в стране. Приоритетами здесь остаются дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки при выполнении задач в особых условиях, соблюдении законности и справедливого отношения к гражданам", - обратил внимание белорусский лидер.

Основное внимание деятельности системы Министерства по чрезвычайным ситуациям необходимо сосредоточить на повышении эффективности работы по предупреждению пожаров, аварий и предотвращению гибели людей от них, подчеркнул Президент. Он отметил, что в современных условиях работники МЧС должны быть готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие деструктивных действий и экстремистских проявлений.

"Выпускникам-пограничникам следует обеспечить надежную защиту и охрану Государственной границы. Это сегодня очень актуально. С учетом нарастания военной активности у границ Беларуси, увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах", - добавил глава государства.

Основными задачами офицеров спецслужб Александр Лукашенко назвал своевременное выявление подготовки актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации, предотвращение попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности государства, а также обеспечение мирной и созидательной жизни в стране.

"Вы, офицеры, избрав путь служения нашему Отечеству, взяли на себя огромную ответственность. Это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно. Очень хотелось бы, чтобы вы были достойны почетной работы - Родину защищать. В вашем лице я хотел бы приветствовать всех, кто в своей жизни избрал эту нелегкую, но благородную военную стезю", - заявил Президент.-0-

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