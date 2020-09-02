Лукашенко: развитие отношений полностью отвечает долгосрочным интересам Беларуси и Вьетнама

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президента этой страны Нгуен Фу Чонга с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Под умелым руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнам уверенно преодолевает кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, и остается одним из ярких примеров экономического роста в Южно-Восточной Азии", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что между Минском и Ханоем достигнут высокий уровень политического диалога, это способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества во всех отраслях.

"Дальнейшее развитие белорусско-вьетнамских отношений, в том числе успешная реализация во Вьетнаме совместных проектов по производству грузовых автомобилей и молочной продукции, полностью отвечает долгосрочным интересам наших государств, а также принесет пользу экономикам других стран региона", - убежден Александр Лукашенко.-0-