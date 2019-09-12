Лукашенко: развитие связей с Россией является безусловным приоритетом внешней политики Беларуси

12 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией является безусловным приоритетом белорусской внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Обратившись к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву, Президент подчеркнул: "Ваша страна - это основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно. И не мы начинали эти войны. Но мы всегда (господь помогал этому) выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики".

Особое внимание в двусторонних отношениях уделяется сейчас вопросам союзного строительства. "Мы с Президентом России договорились, что в канун знаковой даты - 20-летия подписания Договора о создании нашего союза - должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции. Мы это сделаем", - добавил Александр Лукашенко.-0-