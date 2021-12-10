Лукашенко: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов

Александр Лукашенко
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет", - подчеркнул глава государства.
Президент обратил внимание: страны ЕАЭС должны рассчитывать только на свои силы и у них есть все возможности для налаживания импортозамещения. "Мы можем себя обеспечить всем необходимым", - заявил глава государства.-0-