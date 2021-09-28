Лукашенко: референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в расширенном заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года", - сказал Президент.

Он отметил, что в обществе существуют разные точки зрения, особенно среди людей, которые многое сделали для становления государства. Есть, в частности, и те, кто считает, что референдум не нужен и нужно идти нынешним путем, не меняя Конституцию. "Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали "перамен" и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены - это не ломка, не слом, а эволюционное развитие", - сказал Александр Лукашенко.

"Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Будем подразумевать это как перемены. И это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. И это все должно быть законно. Конституция как раз и заложит основы этих перемен", - подчеркнул глава государства.-0-

Александр Лукашенко