Лукашенко: реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что есть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи очень непростые. И реформами эти задачи не решишь. Поскольку много говорят о "пераменах", реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что у нас есть", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что для этого в стране есть соответствующие компетенции и школы.

"У нас большие задачи, задачи огромной важности, которые мы должны решить. И реформа - это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство", - сказал глава государства.-0-