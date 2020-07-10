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10 июля 2020, 12:17

Лукашенко рекомендует белорусам отдавать предпочтение отечественным товарам

Во время посещения ЗАО "Атлант"
Во время посещения ЗАО "Атлант"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко порекомендовал белорусам при совершении покупок отдавать предпочтение товарам и продукции отечественного производства. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с коллективом ЗАО "Атлант" и бойцами студотрядов, передает корреспондент БЕЛТА.

Президента спросили, пользуется ли он дома бытовой техникой "Атлант". В ответ глава государства признался, что сам, безусловно, не занимается выбором бытовой техники, но у него есть стиральная машина "Атлант", которую Президенту подарили на предприятии, когда запускали производство этого вида продукции. До сих пор, по его словам, она работает исправно и без ремонта. "Я очень преданный своему государству и народу человек, - отметил Александр Лукашенко. - Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода "Атлант", очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней".

Александр Лукашенко обратил внимание на такое значимое преимущество отечественной техники, как быстрое и эффективное гарантийное обслуживание. Это касается как бытовой техники, так и более сложной - сельскохозяйственной, легковых автомобилей. Раньше возникали сложности с их сервисным обслуживанием, но по мере того как увеличивается локализация производства и запчасти и комплектующие изготавливаются в Беларуси, эти проблемы решаются.-0-

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