Лукашенко: Россия должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве

17 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Россия должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такая судьба Российской Федерации, которая должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что участникам прошедшего в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, и особенно российскому премьеру, пришлось в этот день потрудиться. "Потому что многие вопросы завязаны на Российскую Федерацию. Вы - как человек, отчасти новый в этой должности (премьер-министра России. - Прим. БЕЛТА), и ответственный человек, вам приходилось на все реагировать. У вас еще нет этой шагреневой кожи, когда можно что-то пропустить мимо ушей. Поэтому на вас это навалилось очень серьезно. И по Николу Воваевичу Пашиняну (премьер-министр Армении, с которым Александр Лукашенко встретился ранее 17 июля. - Прим. БЕЛТА) понял, что вам хватило сегодня", - заметил глава государства.

"Вы для нас не чужой человек. И по рождению. Корни где-то в центре Европы. У нас в Полоцке географический центр Европы. И определили впервые этот центр российские ученые с нашими (в советские еще времена). Поэтому вы нам человек не чужой и по рождению, и вы нам человек не чужой, поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию, - подчеркнул белорусский лидер. - Вы у нас не гость, вы - дома. Это главное. Я прошу это иметь в виду. Это не какое-то дипломатическое заявление. Мы действительно так считаем".-0-