Лукашенко - руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко призывает руководство западных стран, которые собираются и обсуждают ситуацию в Беларуси, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заявил, что продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза, - отметил глава государства. - Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы".

"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что уже потом, после рассмотрения своих вопросов, шестым или седьмым пунктом можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси. "Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - сказал Президент.-0-