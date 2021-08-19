Лукашенко: с честных предпринимателей и бизнесменов не должен упасть ни один волос

"Мы в последнее время очень принципиально, по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Хочу вас попросить и предупредить: мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством. Когда-то я их сюда приглашал и обещал им: все, о чем мы договоримся, на основании закона будем свято соблюдать", - заявил белорусский лидер.





"Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду - задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Одновременно глава государства подчеркнул, что ни в коем случае нельзя беспричинно "накатывать" на бизнес и специально искать для этого повод. "Мы ни в коем случае не должны "накатывать". Хоть и гадко себя повели некоторые ипэшники, айтишники и прочие. Нельзя просто взять и их за что-то наказать. Не надо искать повод, причины и так далее. Пусть работают по закону. Нарушил закон - на всю катушку пусть отвечают", - предупредил белорусский лидер.-0-