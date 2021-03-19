Лукашенко: с Путиным тема конституционной реформы не затрагивалась, кроме как в общих чертах

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На переговорах главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным тема конституционной реформы не затрагивалась, кроме как в общих чертах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива ОАО "Молочный мир", передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - заявил Президент.

По словам Александра Лукашенко, Президент России просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.

"Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы (Виктор Лукашенко избран президентом НОК, а до этого, будучи первым вице-президентом НОК, также занимал пост помощника Президента Беларуси по национальной безопасности. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также высказался о сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что Беларусь всегда готова в братском ключе выстраивать отношения. "Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, - добром подтягивайте нас", - сказал он. Речь в первую очередь о возможности продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке без каких-то искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место. "Вот у нас был такой с ним разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо. Но когда вы нас начинаете искусственно где-то наклонять, извините, мы вынуждены отвечать", - сказал глава государства.-0-