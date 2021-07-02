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02 июля 2021, 18:32

Лукашенко: самое ценное в Беларуси - это гордый, независимый и трудолюбивый народ

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое ценное в Беларуси - это гордый, независимый и трудолюбивый народ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что единство и независимость Беларуси - это ценности, не раз проверенные испытаниями. А экономическое развитие страны - курс, с которого ее невозможно сбить ни санкциями, ни провокациями, ни террором. "Сколько их было на нашей памяти… Но вопрос не в этом, а в том, когда уже наши западные так называемые партнеры поймут, что для нас, наследников поколений, сумевших восстановить страну после военной разрухи за немыслимо короткое время, труд - это образ жизни, трудности - стимул для движения вперед", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы знаем, что у нас небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота, мы не имеем ядерного оружия. Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие "гражданского общества". Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы. Поэтому провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают", - заявил Президент.

Белорусы, по его словам, подставили плечо государству в острый период, показали себя истинными хранителями суверенитета. Даже удар пандемии Беларусь выдержала лучше, чем те страны, которые считают себя более развитыми и цивилизованными. "Потому что имели смелость думать своим умом и мужество принимать, может быть, и непопулярные решения", - пояснил Президент.

"В нашей самостоятельности коллективный Запад видит неслыханную дерзость. А мы видим в этом суверенное право самим определять свою судьбу. В устроенной с их стороны политической блокаде мы найдем новые возможности для экономического и технологического развития своего государства за счет проверенных временем и качественно новых взаимоотношений с Евразийским регионом, странами СНГ, Россией, Китаем и другими нашими друзьями", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Наша независимость - это еще и национальное достоинство", - убежден Президент. Он напомнил, что еще в VI веке о древнейших предках белорусов - славянах - с восхищением писали восточные историки и путешественники, летописцы отмечали свободолюбие, храбрость и непокорность народа, живущего на этих землях. "Мы гордимся тем, что наши предки никогда не насаждали веру, культуру и политические взгляды огнем и мечом, а всегда дарили свет просвещения и миролюбия", - подчеркнул глава государства.

"Во многих прорывных для своих эпох исторических событиях мы увидим след белорусов - великих деятелей своего времени. Не только на родной земле, но и по всему миру среди национальных героев мы найдем и наших с вами соотечественников. Их достижения стали ориентиром в культурном и духовном развитии разных народов. И нам не хватит этого вечера, чтобы назвать все имена", - констатировал Президент.

По его мнению, в каждом из нас есть мудрость, смелость, нравственная сила, интеллектуальный и творческий потенциал великих людей, которых подарила миру Беларусь. "Это наследие и является нашим главным национальным богатством и достоинством. Мы продолжим наш исторический путь. Сделаем все, чтобы сохранить независимость родной земли. Независимость, подаренную нам судьбой, славным подвигом и честным трудом миллионов белорусов", - заверил глава государства.-0-

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