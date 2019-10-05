Лукашенко: самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление педагогическим работникам с профессиональным праздником - Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем", - констатировал глава государства.
Президент адресовал преподавателям слова благодарности за высокий профессионализм, верность долгу и призванию. "Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям. Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства".-0-
Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя
Педагогическим работникам
Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.
Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям.
Мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем.
Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества.
Убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства.
Благодарю вас за высокий профессионализм, верность долгу и призванию.
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
Александр Лукашенко.-0-