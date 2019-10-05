Лукашенко: самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление педагогическим работникам с профессиональным праздником - Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем", - констатировал глава государства.

Президент адресовал преподавателям слова благодарности за высокий профессионализм, верность долгу и призванию. "Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям. Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства".-0-

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Педагогическим работникам

Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.

Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям.

Мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем.

Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества.

Убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства.

Благодарю вас за высокий профессионализм, верность долгу и призванию.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Александр Лукашенко.-0-