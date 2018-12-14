Лукашенко считает, что решение о смертной казни должен принимать народ

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества высказался на тему смертной казни, подчеркнув, что не может отменить ее в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что изучает ситуацию западных стран, где считают, что вопрос смертной казни не должен выноситься на референдум. При этом в разговоре с белорусским лидером представители Запада признают, что две трети населения поддержали бы применение исключительной меры наказания. "Они привыкли говорить, что это вопрос не для народа. А я считаю - для народа", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что в Беларуси состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось против отмены смертной казни. "У нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу", - добавил Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера, в России, где действует мораторий на смертную казнь, население также не поддержало бы его отмену.

Глава государства признался, что самые тяжелые документы, которые ему приходится подписывать, - это смертные приговоры. Прежде чем принять решение, Президент изучает основные материалы уголовного дела. Примеры некоторых из них Александр Лукашенко приводит западным партнерам, когда они начинают разговор об отмене смертной казни, и спрашивает, хотят ли они, чтобы что-то подобное произошло с их родными.-0-