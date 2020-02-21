Лукашенко считает справедливой цену на российский газ для Беларуси "в районе до $90"

21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб.м. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным (глава "Роснефти" Игорь Сечин. - Прим. БЕЛТА) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110. Это там - в Европе - на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену", - заявил глава государства.

"Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 - сегодня уже в мире такой цены нет", - уверен Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это надо иметь в виду. "И ты (обращаясь к Владимиру Семашко. - Прим. БЕЛТА) лучше меня знаешь это, как это считается", - сказал Президент.

"Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя, кто бы к тебе из министров ни приезжал", - резюмировал белорусский лидер.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров президентов Беларуси и России. "В отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года (в 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла $127 за 1 тыс. куб.м на границе. - Прим. БЕЛТА)", - заявлял первый вице-премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА, означает ли это, что цена на российский газ для Беларуси в 2020 году будет именно $127, Дмитрий Крутой отметил, что эта цифра "звучит как базовая на сегодняшний день в наших переговорах".

В январе-феврале 2020 года российский газ в Беларусь также поставляется по цене 2019 года.-0-