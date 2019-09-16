Лукашенко считает важным ускорить работу парламента над принятием бюджетных документов на 2020 год

16 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным ускорить работу парламента над принятием пакета бюджетных документов на 2020 год. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас остался ряд важнейших вопросов, которые мы не можем не рассмотреть нынешним составом (парламента. - Прим. БЕЛТА). Так было всегда. Мы вступаем в новый год - финансовый, экономический, как угодно его можно называть - и в весьма важный политический период (то ли еще будет в будущем году). Поэтому нам крайне необходимо рассмотреть и принять основные плановые финансовые документы на будущий год - прогноз развития (прогноз социально-экономического развития страны. - Прим. БЕЛТА) и бюджет", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил свою осведомленность о работе в этом направлении профильных комиссий парламента и отдельных депутатов вместе с правительством, Минфином. "Это хорошая практика, ее надо сохранить и в будущем парламенте, перенести этот опыт", - считает он.

Обращаясь к председателю Палаты представителей, глава государства высказал мнение о необходимости активизировать работу депутатов над пакетом бюджетных документов. "На финише надо бежать быстрее, красивее, чтобы это запомнилось людям", - отметил он.

Александр Лукашенко также предложил организовать встречу Президента с парламентариями нынешнего созыва. "Будет правильно, если я поблагодарю их за работу, - сказал он. - Ведь все, что мы сделали, это сделано не только Президентом. Судьба такова, что это ассоциируется с первым лицом. Но ведь работали не только Лукашенко, Андрейченко, Мясникович, Кочанова и другие. Работали ведь тысячи людей, и прежде всего парламентарии. На что работали? На стабильность", - констатировал белорусский лидер.

Он напомнил, что в деятельности парламента, в том числе в тот период, когда и Александр Лукашенко являлся депутатом, была разная обстановка, порой далекая от стабильной, спокойной. "Мы с тобой помним, что творилось в первом независимом парламенте, что было во втором, в годы суверенной Беларуси. Это все вбрасывалось в сферу жизни людей. Это не только нервировало наших людей, но и было кому-то плохим примером. То есть мы создавали тогда с тобой определенную нестабильность. Мы несем за это тоже ответственность. Хотя никогда не толкали людей на улицы, не кричали, не гвалтовали и так далее", - сказал Президент, обращаясь к Владимиру Андрейченко.

"Парламент очень большую роль играет в привнесение стабильности в наше общество. Это не только высший законодательный, но и представительский орган", - подчеркнул глава государства.-0-