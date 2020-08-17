Лукашенко: сегодня надо думать не айфонами, телефонами, а мозгами

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает в нынешней ситуации принимать взвешенные решения, не опираясь только на информацию из некоторых источников в интернете. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками МАЗа, цеха которого он посетил, побывав до этого на МЗКТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко в частности упомянул множественные фейки о недвижимости, денежных средствах, которые якобы ему принадлежат. "Поэтому я говорю: найдете - забирайте", - отметил он.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! - подчеркнул Президент. - Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор".

Глава государства выразил уверенность, что сейчас нужно принимать спокойные, взвешенные решения, направленные на стабилизацию обстановки.-0-