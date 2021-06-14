Лукашенко сегодня в Оршанском районе посещает предприятия ВПК

14 июня, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Витебской области. Глава государства посещает сегодня Оршанский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой точкой на маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Как рассказал журналистам председатель ГВПК Дмитрий Пантус, здесь идет разработка, модернизация, производство и тестирование средств поражения различных типов и классов.

"Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты различных типов и классов. Также здесь находятся производственные участки по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, сборке патронов различных калибров и уникальная лаборатория - единственная в Беларуси - по тестированию всех типов порохов и патронов, которые нами производятся", - рассказал Дмитрий Пантус.

По его словам, в последние годы продолжается разработка тех компетенций, в которых сильны отечественные специалисты.

"Открываются для нас и новые ниши. В частности, на данном объекте (кластере "Устье" под Оршей. - Прим. БЕЛТА) проводится модернизация противотанковых ракет и авиационных управляемых ракет - это то направление, которым мы раньше вообще не занимались. Также организовано производство стрелкового оружия и патронов. Развивают на предприятии и ряд других направлений, привлекая к работе другие структуры ГВПК и научно-технические кадры, которые проходили обучение не только в Беларуси, но и в России", - отметил председатель ГВПК.

По поручению Президента о создании в стране стрелкового оружия и боеприпасов на базе кластера "Устье" организованы пять новых цехов, где производят, модернизируют определенные типы стрелкового оружия. Чтобы это стало возможным, в течение полутора лет разрабатывалась нормативно-правовая база, в том числе по деятельности подразделений, которые имеют дело с опасными взрывчатыми веществами. "Сейчас нормативно-правовая база полностью создана, что дает право и возможность организациям, которые получили лицензию ГВПК на работу в данном направлении", - сказал Дмитрий Пантус.

Он добавил, что за последние полтора года разработан ряд новинок и модификаций стрелкового оружия, в частности, пистолеты, автоматы. Часть из них уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Беларуси, часть новейших образцов проходит испытания в подразделениях ВС. До конца этого года планируется поставить на вооружение еще два изделия. Освоено серийное производство уже трех типов патронов. Заключены контракты на реализацию производимой продукции.

Про важность развития отечественного производства стрелкового оружия глава государства заявлял 8 июня, заслушивая доклад о состоянии дел в военно-промышленном комплексе страны.

"Мы не собираемся кого-то побеждать, - отметил он. - Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться".

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-