О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть ряд принципиальных вопросов, которые мы должны сегодня обсудить (может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего). Прежде всего, хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси. Оборонный сектор, подчеркнул Президент, - это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями. "Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие", - добавил он.

Говоря о санкционных угрозах со стороны Запада, Александр Лукашенко отметил, что ограничительные меры не повлияют на работу военно-промышленного комплекса. "Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения, - пояснил глава государства. - Тем не менее хотел бы, чтобы ситуацию вы обрисовали".

Президент также поинтересовался финансовыми и экономическими показателями оборонных производств. "Что мы ожидаем, исходя из того, что уже прожили полгода? Что будет в конце года? Какие вооружения мы произведем? Какова себестоимость, затраты на это вооружение, какой будет экспорт вооружений?" - обозначил ряд вопросов Александр Лукашенко.

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