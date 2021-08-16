Лукашенко соболезнует Президенту Ливана в связи с гибелью людей при взрыве резервуара с топливом

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи с трагическим происшествием, в результате которого погибли люди. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В Беларуси очень опечалены известием про людские жертвы в результате взрыва резервуара с топливом в провинции Аккар", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
"В Беларуси очень опечалены известием про людские жертвы в результате взрыва резервуара с топливом в провинции Аккар", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-