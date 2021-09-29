Лукашенко соболезнует родным и близким погибшего сотрудника КГБ и поручил помочь его семье

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко соболезнует и сопереживает родным и близким погибшего накануне в Минске сотрудника Комитета госбезопасности. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что трагедия произошла во время расширенного заседания Конституционной комиссии, в котором принимал участие Александр Лукашенко. "Мероприятие как раз завершалось. В нынешней ситуации информирование Президента поставлено на такой уровень, что уже через 2-3 минуты после того, как раздались выстрелы, главе государства доложили о произошедшем", - рассказала пресс-секретарь.

По поручению Президента на место происшествия выехал руководитель КГБ и через час главе государства уже второй раз детально было доложено обо всех обстоятельствах трагедии. По информации, которой располагали МВД и Комитет госбезопасности, в квартире, куда пришли бойцы спецподразделения, проживал человек, причастный к подготовке теракта на территории Беларуси.

"Попытки в буквальном смысле подорвать ситуацию в Беларуси не прекращаются, и об этом еще далеко не все сказано. Получив информацию об очередной угрозе, соответствующие службы проверяли и отрабатывали ее", - отметила Наталья Эйсмонт.

Она заявила, что по итогам докладов глава государства поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего, его родителям. "Президент очень соболезнует и сопереживает родным и близким этого парня", - сказала пресс-секретарь.

Накануне также было поручено самым тщательным образом разобраться в обстоятельствах случившегося. "Отдельно хочу выделить следующие слова Президента: "Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жесткой. Безнаказанным то, что случилось вчера, не останется", - резюмировала Наталья Эйсмонт.-0-

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