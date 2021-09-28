СК возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело по пункту 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Предварительно установлено, что 28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. "На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - рассказали в СК.

С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования.

"Кроме этого хотелось бы отметить, что у погибшего сотрудника, 1990 года рождения, остались супруга и малолетний ребенок. Следственный комитет выражает соболезнования в связи с гибелью офицера и скорбит вместе с родными и близкими, - добавили в ведомстве. - Особо отмечаем, что по каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких, Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных проявлениях в отношении должностных лиц будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности". - 0-.

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