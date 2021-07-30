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30 июля 2021, 11:01

Лукашенко собрал актив местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки

Во время совещания
Во время совещания

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для проведения встречи по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я полагаю, что такие короткие, но очень важные встречи должны стать нашей традицией. Это не только информирование людей, которые приехали с мест, но и определенный дух, который должен сплачивать вертикаль власти, - сказал Александр Лукашенко. - Наша встреча продиктована необходимостью сверить часы, определить дальнейшую стратегию работы в новых для нас условиях. Прежде всего экономических".

По словам Президента, если с пандемией, которая полтора года назад ввергла в шок все население Земли, в Беларуси уже научились жить, то к очередной санкционной вакханалии страна только начинает приспосабливаться. "И на своем опыте хорошо знаем, что любые ограничения - это шанс для раскрытия внутренних резервов. Определенные шаги уже сделаны", - подчеркнул глава государства.

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