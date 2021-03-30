Лукашенко: земельные отношения должны оставаться под жесточайшим контролем государства

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земельные отношения должны оставаться под жесточайшим контролем государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопросы распоряжения землей Александр Лукашенко во время совещания обратил отдельное внимание. По его словам, это та сфера, где размывать полномочия главы государства не стоит.

"Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению Президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что недавно им был подписан указ об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами. Теперь пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до одной базовой величины.

"Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние, - подчеркнул глава государства. - Мы не можем превратиться, как в соседней стране: смотришь на озеро возле крупного города - простому человеку туда не подойти. Почему? Потому что забор выстроили прямо в воду и организовали причалы для своих "посудин". Это негоже. Мы этого избежали".

Александр Лукашенко напомнил, что уже как-то пробовал передать полномочия по распределению земельных ресурсов губернаторам. В итоге были примеры, когда самые плодородные земли отдавались под строительство складов.

"Поэтому я уже насмотрелся, у меня был опыт передачи этих полномочий вниз. Это не потому, что губернаторы плохие. Просто такие вещи должны быть железно в одних руках, - убежден Президент. - Ведь все равно губернатор будет вносить предложения, и уже по вертикали через правительство до Президента мы изучим эти вопросы и примем решения".

"Словом, земельные, лесные вопросы передавать кому-то запрещается. Это запрещенная тема. Бывают исключения, но тогда придите, докажите Президенту - он примет решение. Думаю, наши дети и внуки спасибо за это скажут. И будущий Президент, который будет управлять страной, тоже поблагодарит всех нас за то, что мы оставили такие вопросы и полномочия у Президента", - резюмировал глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заявил, что не против рассмотреть предложения по осовремениванию действующей практики, упрощению администрирования за счет внедрения цифровых технологий.-0-