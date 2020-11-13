Лукашенко: события в Беларуси - серьезнейший урок для других постсоветских стран

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Беларуси должны быть серьезнейшим уроком для других постсоветских стран. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специалистами сделано все, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого, наверное, лежали разработки американских специалистов. Когда я увидел предвыборную кампанию в Америке и события после выборов, разговаривая с Президентом России, я ему прямо сказал: "Вот и по делу". Они везде и всегда вмешивались в президентские выборы, - отметил Александр Лукашенко. - Беларусь - для вас серьезнейший урок. Казахстан и Россия - это огромные страны. И там справиться с этой заразой будет сложно, если не работать на упреждение".

"Мне кажется, что люди одурели и ошалели прежде всего от того, что некоторые были заинтересованы влезть в их мозги и души. Им это удалось. Особенно это видно на примере Беларуси", - добавил Президент.

Во время интервью глава государства рассказал о материале одного из украинских блогеров, который побывал недавно в Беларуси и поделился своими впечатлениями от протестов в Минске. По словам Александра Лукашенко, украинец снимал жилье в дорогостоящем жилом комплексе и поражался, как его небедные жители выходили из шикарных квартир и шли на протесты. "Белорусы зажрались, они не знают, как живут другие после цветных революций!" - процитировал слова блогера Президент.

По мнению главы государства, в Беларуси не было причин для протестов и ничего их не предвещало. "Да, работали втихую, создавая ячейки на предприятиях, особенно государственных. Потом их начали шатать через эти ячейки по 3-5 человек", - отметил Александр Лукашенко. Таким же образом вносили смуту и в другие трудовые коллективы, добавил он.

"Что-то с нами произошло. Я уверен, что это только начало. Поверьте, вы вспомните меня через полгода-год и увидите, что это только начало. За всеми этими событиями - попытка переделить мир", - подчеркнул Президент.-0-