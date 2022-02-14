Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском "фронте"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения вокруг Украины и заявлений о возможности военных действий. Об этом известный в Украине политический и государственный деятель Александр Мороз заявил журналистам после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Во время встречи

"Меня и моих друзей беспокоило то, что вот это обострение может плохо закончиться для всех нас. Этого нельзя допустить. Я хотел попросить Александра Григорьевича, чтобы он в меру своих возможностей (а они у него приличные) помог с этим напряжением - погасить его. На что он выразил свое понимание, необходимость и согласие принимать в этом участие. Это большое дело", - сказал политик.

Он не стал раскрывать какие-либо подробности и детали, но рассчитывает на положительный исход дела. "Мне кажется, это должно повлиять на снятие этого искусственно созданного напряжения. Созданного даже не украинской властью, не российской стороной. Это создано интересами тех, кто сидит за океаном и думает, что он до сих пор управляет миром так, как он хотел бы управлять", - подчеркнул Александр Мороз.-0-