Лукашенко согласовал назначение на должность председателя Шкловского райисполкома Александра Титка

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение на должность председателя Шкловского районного исполнительного комитета Александра Титка, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Титок до настоящего времени работал начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ранее, до перехода в структурную организацию МЧС, он являлся председателем Хойникского райисполкома, работал также на руководящих должностях в Мозырском райисполкоме.

Ранее как результат кадровых решений, последовавших после рабочей поездки главы государства в Могилевскую область, исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета было возложено на помощника Президента - инспектора по Могилевской области. Александр Лукашенко 1 апреля подписал указ об отставке Геннадия Лавренкова, который работал в этой должности.-0-