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Новости темы " Кадровые решения Президента"
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей Ивьевского и Дзержинского районов, передает корреспондент БЕЛТА.
Пост председателя Ивьевского райисполкома займет Игорь Генец, прежде - заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома.
Максим Лысенко согласован на пост председателя Дзержинского райисполкома. До настоящего времени он работал в должности председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-