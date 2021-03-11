Лукашенко согласовал назначение новых руководителей Ивьевского и Дзержинского районов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:01 В Беларуси на притоках Сожа и Припяти уровень воды достиг опасно высокой отметки Общество
14:00 В Барнауле более 140 школьников с признаками отравления обратились к врачам В мире
13:59 Выездные приемы граждан позволяют получить срез актуальных вопросов на местах - Кунцевич Регионы
13:52 Белорусские лыжные акробаты заняли 4-е место на ЧМ по фристайлу в Казахстане Спорт
13:47 ФОТОФАКТ: Финальный этап турнира "Золотая ракетка" проходит в минском Дворце тенниса Спорт
13:42 Выставка "ДревоLive" в Минске расскажет о лесопромышленном комплексе Беларуси Афиша
13:39 Демография, пенсии и закрепление кадров на селе: Бельский провел прием граждан в ГГАУ Регионы
13:29 Могилевчанин получил 2 месяца ареста за порчу имущества в общественных местах Происшествия
13:28 Спортсмены Гомельской области уже завоевали 12 лицензий на Олимпиаду в Токио Спорт
13:23 Евро и российский рубль на торгах 11 марта подорожали, доллар подешевел Экономика
13:22 Миклашевич назвал основные направления будущего обновления Конституции Общество
13:21 Движение на перекрестке улиц Казимировской и Каменногорской в Минске временно ограничат Регионы
13:18 Легковушка влетела в осветительную опору и забор в Слониме Происшествия
13:13 Фестиваль интеллектуальных игр стартует 13 марта в БГУ Афиша
13:08 Важна неразрывная связь вузовского обучения с производством - Путято Общество
13:04 Спрос на белорусскую пилопродукцию в КНР будет расти - гендиректор китайской компании Экономика
13:02 Прямая телефонная линия по вопросам завышения цен пройдет 12 марта в Гродно Регионы
12:59 В Северодвинске захвачен заложник В мире
12:57 Транспортная инспекция с начала года выявила в Минской области более 50% перевозчиков без техосмотра Регионы
12:56 Эксперт: высокий процент поддержки действий правоохранителей говорит, что все сделано правильно Общество
12:54 В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию - Миклашевич Общество
12:54 Более 67 тыс. жителей Брестской области отдохнули в здравницах в 2020 году Регионы
12:51 Масленица прошла в Витебском областном специализированном доме ребенка Регионы
12:51 Кардинальных изменений в деятельности Следственного комитета не будет - Дмитрий Гора Общество
12:45 Лукашенко: мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения Президент
12:45 "На все зубы будут пробовать, подрывать изнутри" - Лукашенко предупреждает военных о новых реалиях Президент
12:43 Более 70 молодых филологов примут участие в республиканской конференции в БГУ Общество
12:37 Предприятия "Беллесбумпрома" в январе увеличили экспорт продукции на 18% Экономика
12:34 Соблюдение Конституции и законов страны является основой единства общества - послание КС Общество
12:30 В медучреждениях соблюдается должный температурный режим - профсоюзный мониторинг Общество
Все новости
Все новости
Президент
11 марта 2021, 12:24

Лукашенко согласовал назначение новых руководителей Ивьевского и Дзержинского районов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Кадровые решения Президента"
Лукашенко: мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения
"На все зубы будут пробовать, подрывать изнутри" - Лукашенко предупреждает военных о новых реалиях

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей Ивьевского и Дзержинского районов, передает корреспондент БЕЛТА.

Пост председателя Ивьевского райисполкома займет Игорь Генец, прежде - заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома.

Максим Лысенко согласован на пост председателя Дзержинского райисполкома. До настоящего времени он работал в должности председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко назначения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко принял кадровые решения Лукашенко: мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения
Александр Лукашенко принял кадровые решения о назначениях в силовых структурах "На все зубы будут пробовать, подрывать изнутри" - Лукашенко предупреждает военных о новых реалиях
В время назначения Лукашенко назначил Краевского заместителем управляющего делами Президента
Фото из архива Согласовано назначение новых замов в МИД, МНС, Минэкономики, Минэнерго, Минюсте и Госстандарте
Олег Романов, Валерий Дунай и Артур Путято Лукашенко согласовал назначение новых ректоров в трех университетах
Фото из архива Лукашенко обновил руководство ГТК
Главное
Главы МЧС и СК, военные, замы в министерствах и ректоры - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко: мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения
Соблюдение Конституции и законов страны является основой единства общества - послание КС
Праздничная АКЦИЯ продолжается! Квартиры в новостройке "Барбадос" – от 2180 рублей за метр
Топ-новости
Лукашенко произвел назначения в руководстве Вооруженных Сил
Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
В Беларуси выявлен британский штамм коронавируса
Кунцевич: в укрепление регионов и улучшение качества жизни запланированы серьезные инвестиции
Минприроды приглашает присоединиться к экодвижению "Вместе за чистую и зеленую страну"
Белорусские лыжные акробаты заняли 4-е место на ЧМ по фристайлу в Казахстане
В Беларуси к выходным станет теплее
Минздрав уверен в успехе создания отечественной вакцины против COVID-19
Соцопрос позволил выявить реальное самочувствие белорусского общества - Винокурова
Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал"
Снегопад и гололедица - ГАИ рекомендует учитывать погодные условия
В Беларуси в 2020 году разработано и доведено до практического применения более 1 тыс. новшеств
Петрашова: молодежь - это стратегический и кадровый ресурс нашей страны
Обновлен перечень белорусских лекарств, цены на которые регулирует Минздрав
Щекин: соцопрос показал зрелость народа и честность национального лидера Лукашенко
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.