Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местной вертикали

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые руководители появятся сразу в четырех районах Минска - Заводском, Октябрьском, Партизанском и Фрунзенском.

Руководить администрацией Заводского района столицы будет Сергей Масляк, который до настоящего времени работал председателем Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Главой администрации Октябрьского района Минска станет Геннадий Люботынский, ранее работавший в должности директора коммунального унитарного дочернего предприятия "Управление капитального строительства Заводского района Минска".

Валерий Вороницкий согласован на должность главы администрации Партизанского района Минска. Сюда он перейдет из Ленинского района столицы, где был первым заместителем главы администрации.

Фрунзенский район Минска возглавит Сергей Шкруднев, который ранее работал заместителем начальника главного управления по делам государственных органов - начальником управления регионального развития Аппарата Совета Министров Беларуси.

Президент также согласовал назначение Александра Ласевича председателем Логойского райисполкома. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Пуховичского райисполкома.-0-

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