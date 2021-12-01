1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси в учебном центре уже есть С-400. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.

"Создали центр, обучаем. Россия поставила в этот центр С-400. Мы должны его видеть, изучать. Уже идет учеба, тренировки и так далее", - заявил глава государства.

Отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что это не какая-то учебная модель, а именно боеспособная техника.

"То есть С-400 сейчас в Беларуси есть?" - переспросил Дмитрий Киселев.

"Да, мы в этом учебном центре обучаем наших ребят. Вот я хочу попросить Президента (России. - Прим. БЕЛТА), чтобы этот комплекс и остался здесь", - заявил Александр Лукашенко.

В интервью он также заявил, что Беларуси для эффективной защиты от ракетного нападения нужны комплексы С-400 и С-500. "Вы же понимаете, что С-400 и С-500 - это дорогостоящие системы. И, давайте откровенно, лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать, - отметил белорусский лидер. - Мы сегодня ПВО-шной своей обороной полностью прикрываем наши границы, Минск и так далее. Но для того, чтобы быть эффективными против ракетного нападения, нам надо как раз С-400, а может, и С-500".-0-

Лукашенко: Беларуси нужны С-400 и С-500 на случай ракетного нападения