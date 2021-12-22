Лукашенко сообщил о задержании семи человек за попытку совершить теракты

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Гомельской области рассказал о задержании семи человек за попытку совершить теракты, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его", - сказал Президент.

Глава государства также высказался о действия противников - тех, кто пытается накалить обстановку в стране: "Мы знаем, каких они хотят перемен, как они будут бойкотировать наш референдум. У них важнейшая цель - влезть в государственный аппарат. Поэтому имейте это в виду. Будьте аккуратны при подборе кадров. Будьте очень аккуратны и осторожны. Потому что мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой, Следственным комитетом до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Недавно вот в "А1" задержали пресс-секретаря. Центральной фигурой у них был. Брал данные и все это перебрасывал".

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