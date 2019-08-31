31 августа, Смолевичский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства планирует посетить одно из сельскохозяйственных предприятий - ОАО "Озерицкий-Агро", где ему доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Смолевичского района, а также о ходе уборочной кампании и полевых работ в целом по стране и на территории посещаемого региона.

В Минской области хозяйства всех категорий за январь-июль добились роста производства валовой продукции сельского хозяйства на 6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом выручка от ее реализации в сельхозорганизациях выросла на 10,4%.

В Смолевичском районе сельскохозяйственную продукцию производят 10 организаций, в том числе ОАО "Озерицкий-Агро", собственником и основным акционером которого является ОАО "Белагропромбанк". В числе основных направлений деятельности акционерного общества - производство молока и мяса, зерна, рапса, картофеля, овощей, кормов, а также продажа племенного скота.

Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, в настоящее время по стране убрано уже 98% площадей зерновых зернобобовых без учета кукурузы. Намолочено 6,5 млн т зерна. Активно также ведется уборка картофеля, по этой культуре в текущем году отмечается высокая урожайность. Только в общественном секторе планируется собрать более 1 млн т. Ведутся и другие сельхозработы, в том числе сев озимых. В стабфонды будут заложены необходимые объемы плодоовощной продукции. Будут обеспечены и поставки на экспорт.-0-