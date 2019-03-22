Лукашенко советует чиновникам популяризировать спорт на личном примере

22 марта, Барановичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района посоветовал чиновникам популяризировать здоровый образ жизни и занятия спортом на личном примере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Губернатор должен быть на каждом мачте или через матч: на хоккей и на футбол. Вы должны там сидеть и за собой тащить людей. Дети должны видеть, что там такие же пацаны бегают. Они должны стремиться. А если мы не будем показывать пример, они этим заниматься не будут", - сказал Александр Лукашенко.

Он поинтересовался у чиновников, какими видами спорта они занимаются, однако не услышал вразумительных ответов. Президент им посоветовал хотя бы ходить по несколько километров в день. "Это кажется шуткой, но не будете ходить по пять километров как минимум, долго не проживете. Поэтому вы шутите, как хотите, но это очень важно для каждого", - подчеркнул глава государства.-0-