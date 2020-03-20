Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран могут активизировать двустороннее взаимодействие

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ирана Хасана Роухани с праздником Навруз. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем открыть новую страницу политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества Беларуси и Ирана", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Хасану Роухани крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а народу Ирана - мира и благополучия.-0-