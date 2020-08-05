Лукашенко: справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать

5 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что во всех своих действиях он старается следовать принципу справедливости. Об этом он заявил сегодня в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент БЕЛТА.

В интервью Президент рассказал о сути своей политики - как внутренней, так и внешней. "Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе - справедливость", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что законы - это хорошо, но в них порой все не пропишешь. "Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь - это всё", - подчеркнул белорусский лидер.-0-