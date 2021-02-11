Лукашенко: справедливость - основа социального контракта, это должно найти отражение в Конституции

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливость является основой социального контракта, это должно найти отражение в Конституции. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача государства - создать такие условия взаимодействия между социальными группами, чтобы они всеми и каждым воспитывались и воспринимались как справедливые. Именно справедливость является основой общественного договора, или так называемого социального контракта, который должен найти отражение в Конституции", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, интересы белорусов сделаны приоритетом экономической политики. "Социальное государство - это наш неизменный национальный бренд. Принцип равноправного, равномерного распределения благ до недавнего времени всецело подкреплялся запросом общества на опеку государства. Данная логика заложена в основу таких важнейших институтов, как солидарная пенсионная система, бесплатное для всех здравоохранение и образование, поддержка многодетных семей и иных категорий населения, - отметил Александр Лукашенко. - Во время дискуссий на площадках диалога прозвучало немало идей и предложений в этой части, в том числе весьма радикальных - введение прогрессивной ставки налогообложения, страховой медицины, накопительной пенсионной системы. Вместе с тем далеко не все группы и слои белорусского общества могут отказаться от классических подходов в социальной политике. Государство готово их сохранить и дополнить новыми элементами. Но вопрос крайне сложный и требует обсуждения нашими делегатами на этом собрании".

За прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила Br1,2 тыс. "Может, это и немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, по транспорту, по школьному питанию, уже ранее названные бесплатное образование и медицина. Вы только представьте, сколько бы стоило каждому человеку лечение в стационаре от коронавируса. Но мы держимся, мы платим", - констатировал Президент.-0-