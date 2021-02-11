Лукашенко: справедливость - основа социального контракта, это должно найти отражение в Конституции

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:42 Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет принят новый закон о госслужбе Президент
14:40 Лукашенко: белорусский народ получил сильную прививку от коррупции Президент
14:36 БЖД назначила дополнительные поезда на мартовские праздники Общество
14:36 Лукашенко: в Беларуси нет и никогда не будет олигархов Президент
14:35 Лукашенко: на развитие человеческого капитала мы всегда найдем средства Президент
14:34 Лукашенко: на неиспользуемых площадях госпредприятий будут создаваться технопарки Президент
14:30 Аналитик БИСИ: путь нашей экономической модели не форсированный, но устойчивый Экономика
14:28 Беларуси необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи - Лукашенко Президент
14:26 Лукашенко пообещал использовать новый официальный сайт Президента с учетом ошибок прошлого Президент
14:26 "Мы не закопали деньги в сельское хозяйство" - Лукашенко об отдаче от АПК Президент
14:17 Войнилко: Всебелорусское народное собрание - судьбоносное для страны событие Общество
14:15 Лукашенко рассказал о планах по расширению энергетической инфраструктуры Президент
14:14 Интернет-мошенники похитили со счета оршанки более Br7,3 тыс. Происшествия
14:12 Лукашенко: к концу пятилетки переработка вторресурсов должна составить не менее 50% Президент
14:09 Председатель БСЖ: надо укреплять традиционные семейные ценности Общество
14:07 Беларусь в 2021 году полностью завершит модернизацию двух своих НПЗ - Лукашенко Президент
14:02 Российский рубль на торгах 11 февраля подорожал, доллар и евро подешевели Экономика
13:59 Лукашенко: политические инструменты стали нормой в мире спорта Президент
13:58 Лукашенко: экономика не терпит революций и шарлатанства, эволюционно надо развиваться Президент
13:46 Лукашенко - делегатам ВНС: с такими в бой еще можно идти, и даже без оружия Президент
13:43 Лукашенко: Беларусь - общий дом для различных религий Президент
13:38 Лукашенко: белорусский и русский языки всегда будут достоянием нашей нации Президент
13:37 Лукашенко высказался о тунеядцах: годами не работают, а ездят на дорогих машинах, еще и возмущаются Президент
13:37 Лукашенко о работе с молодежью: надо разговаривать как с равными себе Президент
13:34 Лукашенко о системе образования: требует совершенствования, в течение года определимся, что делать Президент
13:28 Лукашенко предложил программу "Многодетная Беларусь" с серьезными новациями Президент
13:25 Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики - Лукашенко Президент
13:25 Сфера безопасности как важная составляющая современной внешнеполитической стратегии - делегат ВНС Общество
13:20 Лукашенко на ВНС предложил реализовать проект "Здоровая нация" Президент
13:18 Лукашенко: в Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса Президент
Все новости
Все новости
Президент
11 февраля 2021, 12:47

Лукашенко: справедливость - основа социального контракта, это должно найти отражение в Конституции

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Беларуси необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи - Лукашенко
"Мы не закопали деньги в сельское хозяйство" - Лукашенко об отдаче от АПК

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливость является основой социального контракта, это должно найти отражение в Конституции. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача государства - создать такие условия взаимодействия между социальными группами, чтобы они всеми и каждым воспитывались и воспринимались как справедливые. Именно справедливость является основой общественного договора, или так называемого социального контракта, который должен найти отражение в Конституции", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, интересы белорусов сделаны приоритетом экономической политики. "Социальное государство - это наш неизменный национальный бренд. Принцип равноправного, равномерного распределения благ до недавнего времени всецело подкреплялся запросом общества на опеку государства. Данная логика заложена в основу таких важнейших институтов, как солидарная пенсионная система, бесплатное для всех здравоохранение и образование, поддержка многодетных семей и иных категорий населения, - отметил Александр Лукашенко. - Во время дискуссий на площадках диалога прозвучало немало идей и предложений в этой части, в том числе весьма радикальных - введение прогрессивной ставки налогообложения, страховой медицины, накопительной пенсионной системы. Вместе с тем далеко не все группы и слои белорусского общества могут отказаться от классических подходов в социальной политике. Государство готово их сохранить и дополнить новыми элементами. Но вопрос крайне сложный и требует обсуждения нашими делегатами на этом собрании".

За прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила Br1,2 тыс. "Может, это и немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, по транспорту, по школьному питанию, уже ранее названные бесплатное образование и медицина. Вы только представьте, сколько бы стоило каждому человеку лечение в стационаре от коронавируса. Но мы держимся, мы платим", - констатировал Президент.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Конституция Лукашенко форумы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет принят новый закон о госслужбе
Лукашенко: белорусский народ получил сильную прививку от коррупции
Во время ВНС Лукашенко: в Беларуси нет и никогда не будет олигархов
Лукашенко: на развитие человеческого капитала мы всегда найдем средства
Фото из архива Лукашенко: на неиспользуемых площадях госпредприятий будут создаваться технопарки
Беларуси необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи - Лукашенко
Главное
Лукашенко: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными
Шестое Всебелорусское народное собрание проходит в Минске
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
Объем директивного кредитования в 2021 году составит Br425 млн
Топ-новости
Лукашенко: какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди
Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики - Лукашенко
Лукашенко: у нас есть понимание ситуации и план действий
С новейшими разработками системы здравоохранения могут ознакомиться участники ВНС на выставке
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990
Делегат ВНС: важно, что в Беларуси главным остается человек
Париматч Суперкубок Беларуси по футболу – с новым логотипом!
Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны - социсследование
Применение антиковидной плазмы в лечении COVID-19 показало эффективность 70%
Покупка билетов на поезда через интернет-банкинг Беларусбанка будет недоступна в ночь на 12 февраля
Областные КГК в феврале проводят горячие линии по вопросам долгостроев
Задачи по развитию страны можно реализовать только в условиях мира и сплоченности белорусского народа - Щеткина
Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 февраля
Минэкономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции
В санатории "Летцы" оздоровление легких с декабря прошли более 300 человек
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.